Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı! - Son Dakika

Toroslar ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A.(39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift aile terapistine gitti. 9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin de önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi.

KOCASINI, OKUL MÜDİRESİ İLE BASTI

Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği anda, görev yaptığı okulun müdürü Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nin yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı. Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak kapıyı açan olmadı.

YANINDA KIYAFET VE BORNOZ DA GETİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre eşini telefonla arayan Leyla A. yanıt alamayınca kendisine "Senle Deniz'i gördüm. Aç kapıyı" şeklinde mesaj attı. Leyla A. ile birlikte toplam 4 kişi, yarım saat bekledikten sonra kapı açıldı. Arkadaşlarıyla birlikte eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdürü Deniz B., "Hastaneden geliyordum. Geçerken uğradım" dedi. Leyla A., bu esnada, Deniz B.'nin yanında yedek kıyafet, bornoz getirdiğini fark etti.

İNKAR ETTİ

Leyla A. ve arkadaşları daha sonra evden ayrıldı. Sonrasında Leyla A, Deniz B.'ye mesaj atarak, "Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok. Kadınlığından, anneliğinden utan" diyerek tepki gösterdi. Deniz B. ise "Ben utanılacak bir şey yapmadım" diyerek olayın kendisi ile ilgisinin olmadığını belirtti.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Deniz B., okulunda görevli Leyla A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve iftira attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olayın ardından öğretmen çift anlaşmalı boşandı ve çocukların velayeti anneye verildi. Ancak Abdulgani A., anlaşma maddelerinin aleyhine olduğunu öne sürerek karara itiraz etti. Bu kez, Leyla A., eşine karşı 'zina' suçlaması ile dava açtı. Leyla A., hem eşi hem okul müdürü kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Leyla A.'nın "Yasak aşk soruşturulsun" dediği olay ile ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.