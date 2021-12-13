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Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor - Son Dakika

Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor

13.12.2021 17:10

Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor MUŞ Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde 6 yıldır görev yapan metal teknolojileri bölümü öğretmeni Buket Uluca, sınıfta ders anlatmanın yanı sıra öğrencilere atölyede kaynak eğitimi de veriyor.

Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor

MUŞ Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde 6 yıldır görev yapan metal teknolojileri bölümü öğretmeni Buket Uluca, sınıfta ders anlatmanın yanı sıra öğrencilere atölyede kaynak eğitimi de veriyor.

Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde görevli Buket öğretmen, el becerisiyle erkeklere taş çıkarıyor. Öğrencilerle birlikte metal kesim makinesinde çalışan Uluca, hafta sonlarını da onlara ders vermek için ayırıyor. Çalışkanlığıyla hem okul idaresinin takdirini kazanan hem de gençlere örnek olan Uluca, atölyede şerit demir kesme, CNC plazma, kaynak gibi makinelerin kullanımını uygulamalı olarak da anlatıyor.

"İşimi severek yapıyorum"

2016'dan bu yana Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde görev yaptığını anlatan Buket Uluca, makine bölümü öğrenimini tamamladıktan sonra metal öğretmenliğini tercih ettiğini söyledi. İşini severek yaptığını vurgulayan Uluca, "Öğrencilerle birlikte her türlü kesme, boru bükme, kaynak ve çeşitli delme işlemleri yapıyoruz. Ayrıca yeni ve eski tip sıra, masa, kitaplık, ranza ve sandalye üretimini öğrencilerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda mesai dışı kalan sürede öğrencilerimizle birlikte gelip üretimimize devam ediyoruz. İşimiz yoğun ama sevdiğim ve zevkle yaptığım için tatlı bir yorgunluğu oluyor. Öğretmenliği seviyorum. Bir teknik öğretmen olmanın en güzel avantajlarından bir tanesi de evde basit arızaları kendimin gideriyor olabilmesi. Bölümümüze gelen öğrencilere mesleği öğretip Muş'a ve bölgeye kalifiye elaman yetiştirdiğimiz için mutluyuz. Erkek ağırlıklı bir işimiz olmasına rağmen bende kadın bir metal teknolojisi öğretmeni olarak erkek arkadaşlarımla aynı işi yapmaktayım" dedi.

Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor
Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor
Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor
Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor

Öğretmen, Metal, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın öğretmen yaptığı kaynakla erkeklere taş çıkarıyor - Son Dakika


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