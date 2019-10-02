Son Dakika Haberleri: Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
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Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

1 saat önce

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.

SAÇINDAN TUTUP VURDU

27 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Olayda darp edilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, öğretmenin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.

Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Mersin, Eylül, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)
  • Mustafa TUZCU: Yazık... Öğretmenimin itibarı vardı şimdi yerlerde. Hemde çok yazık. Memleketim insanı nereye gidiyor böyle. Biz ne ara böyle olduk. Allah sonumuzu hayır etsin. Çünkü hiç iyiye gitmiyoruz Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır


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