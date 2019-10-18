Son Dakika Haberleri: Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

14 dakika önce

Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiGAZİANTEP- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı'ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı'ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kadın öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Düziçi'nde yaşayan ve her gün otomobiliyle görev yaptığı Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'na giden Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça (29), 01 DUN98 plakalı otomobili ile seyir ederken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Nurdağı ilçesi Kurudere mevkisinde şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan ve taklalar atan otomobil hurdaya dönerken Cemile Hoşça ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hoşça'nın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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