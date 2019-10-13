Son Dakika Haberleri: Kadın okçulardan Mehmetçik'e destek
Son Dakika Güncel Kadın okçulardan Mehmetçik'e destek

Kadın okçulardan Mehmetçik'e destek

1 saat önce

Antalya Okçular Tekkesi okçuları tarafından Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için indirilen hatim indirildi ve kadın kemankeşlerce dualı atışlar yapıldı.

Antalya Okçular Tekkesi okçuları tarafından Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için indirilen hatim indirildi ve kadın kemankeşlerce dualı atışlar yapıldı.

Antalya Okçular Tekkesi Hanım Kemankeşler Talimgahı'nda düzenlenen törende, hatim duası yapıldı. Duanın ardından okçular dualar eşliğinde ve "gaza niyetine" ok attı.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Antalya Okçular Tekkesi olarak milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu güzel vatanda yaşamanın bir bedeli olduğunu ve her güzelliğin bir bedelinin olacağının da bilincinde olduklarını dile getiren Uçar, "Türkler at üstünde nice savaşlar kazanmış, tarihi boyunca da mazlumları korumuş, savaş sırasında kadın, çocuk ve ihtiyarlara asla zulmetmemiştir. Ancak herkesin şahit olduğu gibi hain teröristler, mazlum bebekleri, çocukları hedef almış ve şehit etmiştir." dedi.

Birlik ve beraberlik için burada toplandıklarını söyleyen Uçar, şöyle konuştu:

"Onlar, Ashabı Kiram gibi Bedir'de, Uhud'da nasıl savaşı düğün gibi gördüler ise cesur Türk ordumuz da bu harekatı öyle görüyor. Ölümü içinde öldürmüş bir orduyu Allah'tan gayrısı korkutamaz. En küçük kemankeşimizden en büyüğümüze kadar Antalya Okçular Tekkesi olarak ülkemizin istikbali ve salahiyeti için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın komutanlığındaki her mücadeleye desteğimizi göstermeye devam edeceğiz."

Dualarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker ve devletinin yanında olduklarını dile getiren Uçar, "Gerektiğinde üzerimize ne düşerse, 7'den 70'e tüm kemankeşlerimizle yerine getirmeye hazırız." dedi.

Kadın okçulardan Mehmetçik'e destek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: İki ordu arasında çatışma çıkabilir
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 23:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın okçulardan Mehmetçik'e destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]