Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti - Son Dakika

Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti

10.05.2021 10:12

Ankara'nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle doktor eşi Zeynep Erdoğan'la tartışan Mehmet Erdoğan'ın, kadın doktoru öldürdüğü öğrenildi. Önce kadının ilk evliliğinden olan oğluna ve kadına işkence ettiği sonrasında ise Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen katil koca, saklandığı otomobilinde yakalandı.

Cumartesi sabahı saat 06.30'da Ankara'nın Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdoğan (45), eşi Zeynep Erdoğan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

KARISINA VE ONUN OĞLUNA İŞKENCE YAPTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ı ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı. İşkencenin dozunu artıran Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Ertesi gün kendi imkanlarıyla evden elleri bağlı bir şekilde A.A.'nın çıktığını gören komşular, polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Erdoğan'nın 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Erdoğan'ın Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

ARABASINDA YAKALANDI

Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

"SEN YAKIŞIKLI DEĞİLSİN"

Zanlının ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti

Zeynep Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti - Son Dakika


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