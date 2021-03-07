"kadın olmak" diyor herkes. Hakkında bırakın kadın olmayı, insanlıkla dahi ilgisi olmayanların bile o kadar çok betimlemesi var ki…Peki, kimdir bu cinsinin üzerine milyonlarca tanım yaptığınız kadın'Daha güzel olan mı, çok seksi olan mı, diğerinden daha yetenekli olan ya da daha güzel yemek yapan mı daha çok kadın sizce?& ; Belki de asıl kadın; tüm bu safsatalara kulaklarını tıkayabilip erkek egemen iş dünyasında kendine yer edinen, bu dünyanın türlü entrikalarına göğüs gerendir.& ; Çocuğuna bir hayat kazandıran, vakti gediğinde anne-babasına dahi ebeveynlik yapabilecek olgunluğa; merhamete, her türlü güce sahip olan, belki bir evcil hayvan sahiplenen, belki hem bir şirketi hem de bir evi yönetebilen, en önemlisi tüm bunları yapabilmek için kendi yaşamını kimseye bel bağlamadan idame ettirebilendir kadın… Kadının aslı, kafalarınızdaki saçma sapan onlarca fikirden ne kadar daha gerçek ve ne kadar daha güçlü fark ettiniz mi?



