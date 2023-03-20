Kadın ortağını iş yerini basarak kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Kadın ortağını iş yerini basarak kurşun yağmuruna tuttu

20.03.2023 17:20

Antalya'da eski kadın ortağının iş yerine gelen adam, resmen dehşeti yaşattı. Eski ortağını silahıyla kurşun yağmuruna tutarak öldüren adam kaçarken, olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek hüngür hüngür ağlaması duygu dolu anlara sahne oldu.

Saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana gelen olayda inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı.

Kadın ortağını iş yerinde kurşun yağdırıp öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın ortağını iş yerinde kurşun yağdırıp öldürdü

"CİĞERİMİ YAKTI BENİM" DİYEREK AĞLADI

Olay yerinde yapılan incelemede, kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu. Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın ortağını iş yerini basarak kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın ortağını iş yerini basarak kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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