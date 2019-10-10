Son Dakika Haberleri: Kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6!
Son Dakika Ekonomi Kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6!

Kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6!

2 dakika önce

Dünya genelinde kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6. Kadınların birbirlerine yatırım yapmaya başlamaları, aradaki açığın önemli şekilde azaltılmasını sağlayabilir.

Kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6!, System.String[]

Dünya genelinde kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6. Kadınların birbirlerine yatırım yapmaya başlamaları, aradaki açığın önemli şekilde azaltılmasını sağlayabilir.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:36 
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