Kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6!
2 dakika önce
Dünya genelinde kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6. Kadınların birbirlerine yatırım yapmaya başlamaları, aradaki açığın önemli şekilde azaltılmasını sağlayabilir.
Dünya genelinde kadın ortaklı şirketlerin fonlanma oranı sadece yüzde 6. Kadınların birbirlerine yatırım yapmaya başlamaları, aradaki açığın önemli şekilde azaltılmasını sağlayabilir.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:36
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