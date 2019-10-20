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Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor

14 dakika önce

Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor Çocukluk hayalini gerçekleştirdiMALATYA - Malatya'da yaşayan Gülhan Solak isimli kadın, eşinin vefatı üzerine açtığı oto yıkama iş yeri ile hem çocuklarına bakıyor, hem de birçok kadına örnek oluyor.

Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

MALATYA - Malatya'da yaşayan Gülhan Solak isimli kadın, eşinin vefatı üzerine açtığı oto yıkama iş yeri ile hem çocuklarına bakıyor, hem de birçok kadına örnek oluyor.

4 çocuk annesi 42 yaşındaki Gülhan Solak kısa süre önce eşini kaybetmesi üzerine ev işlerini bir kenara bırakıp ailesini geçindirmek zorunda kaldı. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı ve çocuklarına bakmayı isteyen Solak, kendi imkanları ile çocukluk hayali olan oto yıkamacı iş yerini açtı. Kısa sürede işi öğrenen ve müşterilerini arttıran Solak, eşinin boşluğunu bir an olsun çocuklarına hissettirmeden evini geçindirmeye ve para kazanmaya başladı. Kadın girişimci yaptığı işle erkeklere, azmiyle de kadınlara örnek oluyor

Erkek işi dediler

42 yaşından sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyleyen Gülhan Solak, işe ilk başlamak istediğinde çevresindekilerin mesleğin zor olduğu yönünde telkinler olduğunu da anlatarak, "Türk Kadınları azimlidir. Yapmak isterlerse hayallerini gerçekleştirebilirler. Benim tavsiyem hayallerinizi gerçekleştirmekten kendi paranızı kazanmaktan çekinmeyin" dedi. Hayat hikayesinden söz eden Solak, "Eşim vefat ettikten sonra evimde kendi kendime düşündüm. Ne yapabilirim diye, 42 yaşından sonra çocukluk hayalim olan oto yıkama işini yapmaya karar verdim. Dostlarımla ve ailemle bu konuyu paylaştım. Oto yıkıma erkek işi dediler. Ben de kadın isterse başarır diyerek bir yola çıktım. Uzun süredir oto yıkama işini yapıyorum. İş yerime gelen bayan sürücüler beni burada görünce çok mutlu oluyorlar. Bana, ' oto yıkama işini genelde erkekler yapıyor. Kadınlar olarak sizinle gurur duyuyoruz' demeleri beni gerçekten onurlandırıyor ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor

Çocukluk, Malatya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:34 Kaynak: İHA
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