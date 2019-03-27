Kadın Otobüs Şoförü ile Trafikte Tartıştığı Sürücü Arasında Arbede

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan kadın otobüs şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yaşanan arbede cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan kadın otobüs şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yaşanan arbede cep telefonuyla kaydedildi.



Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde belediye otobüs şoförü Elif K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.



Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülere, ikili arasında yaşanan arbede de yansıdı.



Görüntülerde, yere düşen bir eşyasına ayağıyla basarak zarar veren sürücüye kızan Elif K'nin çantasından çıkarttığı biber gazını hafif ticari aracın camına atması yer aldı.



Bunun üzerine sürücünün aldığı biber gazını alarak kadının üzerine yürüyüp yüzüne sıkması da vatandaşlarca görüntülendi.



Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine sürücü aracına binerek uzaklaştı.



Elif K'nin şikayeti doğrultusunda plakası tespit edilen aracın sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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