Kadın otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kadın otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı

26.07.2022 16:35

İZMİR'de, belediye otobüsünde görevli kadın şoföre sözlü ve fiziki saldırıda bulunan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'de, belediye otobüsünde görevli kadın şoföre sözlü ve fiziki saldırıda bulunan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 07.53'te, Konak ilçesi Alsancak Gar'ı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında hizmet veren 253 hat numaralı belediye otobüsünün kadın şoförü B.A., Alsancak Garı önündeki duraktan yolcu alıp hareket etti ve bir süre sonra trafik ışıklarında durdu. Bu sırada bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Ancak B.A., yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde yolcu alınmasının yasak olması nedeniyle kapıyı açmadı. Otobüsteki yolculardan G.Y., B.A.'dan kapıyı açmasını istedi ancak olumsuz cevap aldı. B.A., ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada G.Y.'nin kendisine hakaret etmesi üzerine şoför B.A., yolun sağında durup ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi beklenirken G.Y. şoför koruma kapasını kırıp, B.A.'ya yumruk attı. Arbede yaşandı, diğer yolcular araya girdi. Bu sırada gelen polis, saldırgan yolcu G.Y.'yi 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından gözaltına aldı. Şoför B.A., hastaneden darp raporu alıp, kendisine saldıran yolcudan şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Alsancak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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