EGO otobüs şoföründen resim sergisi - Son Dakika

EGO otobüs şoföründen resim sergisi

ANKARA - Kızılay Metro Sanat Galerisi, EGO otobüs şoförü Burcu Güvercin'in 'Direksiyondan Tuvale' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ın açılışını yaptığı sergi, 9 Temmuz Cuma gününe kadar gezilebilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, otobüs şoförlüğü yapan Burcu Güvercin'in çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukluğundan beri resim yapmayı çok seven Burcu Güvercin, son 5 yılda yaptığı resimlerden oluşan 'Direksiyondan Tuvale' isimli sergiyi, Kızılay Metro Sanat Galeri'sinde sanatseverlerle buluşturdu.

"Güler yüzle ve sakin bir şekilde bu zor işin üstesinden gelebiliyorsa, resim yapmasının bunda büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum"

Resim sergisinin açılışına EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcıları Emin Güre ve Halit Özdilek, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Serdar Yeşilyurt, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök, 4. Bölge Otobüs İşletme Müdürü Süleyman Çakır ve Metro İşletme Şube Müdürü Yurtalp Erdoğdu da katılırken, EGO otobüs şoförü Burcu Güvercin'i Başkentliler de yalnız bırakmadı.

"Burcu Hanım ve diğer kadın şoför arkadaşlarımızı Genel Müdürlüğümüzün aydınlık yüzleri olarak görüyorum" diyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Bir taraftan otobüs sürücüsü olarak görev yapmak bir taraftan da çocuk yetiştirmek öyle kolay bir iş değildir. Sekiz saat direksiyon başında olmak gerçekten de herkesin yapabileceği bir iş değildir, stresli bir iştir. Bu stresi yönetebilen, öfkesini kontrol altında tutabilen kişi işini sağlıklı bir şekilde yürütebilir. Bunun en güzel örneğini Burcu Hanım'da görüyoruz. Güler yüzle ve sakin bir şekilde bu zor işin üstesinden gelebiliyorsa, resim yapmasının bunda büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki sergilerimizi, en kısa zamanda EGO Sanat Galerisi'nde açmayı planlıyoruz" dedi.

Hem otobüs şoförü hem ressam

Her gün Aktepe hattında çalıştığı otobüsle Ankaralıları taşıyan Burcu Güvercin, EGO Genel Müdürlüğüne verdiği destek için teşekkür ederek duygularını, "Bütün kadınların, istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Yeter ki inansınlar, vazgeçmesinler. Mücadele etmek umut etmektir zaten. Mutlaka denesinler. Yapmak istiyorlarsa her zaman vakit ayırabilirler" sözleriyle fade etti.

Yağlıboya 73 eserden oluşan "Direksiyondan Tuvale" adlı resim sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 9 Temmuz Cuma gününe kadar gezilebilecek.