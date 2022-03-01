Kadın patronlar UNESCO çatısı altında bir araya geldi - Son Dakika

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yumuşak karnı, kadınların ekonomik bağımsızlığı, üretkenliği ve bu anlamda gerek ölçek gerek oransal olarak bu pozisyonun artırılmasının gerekliliğidir." dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu tarafından, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "21. Yüzyılda Kadınlar ve Başarıyı İnşa Etmek Çalıştayı" farklı sektörlerin kadın işverenlerini bir araya getirdi.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine işaret ederek, insanın en kadim ayrımcılığı olan cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edebilmenin, istihdamla olan ilişkisinden bahsetti.

Uslu, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yumuşak karnı, kadınların ekonomik bağımsızlığı, üretkenliği ve bu anlamda gerek ölçek gerek oransal olarak bu pozisyonun artırılmasının gerekliliğidir. Bu çerçevede UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, ülkemizin belli bir ölçeğin üzerinde ekonomi yaratabilmiş kadın iş verenleri ile bir araya gelmek suretiyle, onların yıllardan beri damıttıkları tecrübeleri, birikimleri, hem tespitleri hem de karar alıcı olmaları nedeniyle geliştirdikleri önerileri bir araya getirmek, bunları bütünleştirmek, böylece de bir sinerji yaratmak istedik. Daha sonra bu çalıştay çıktılarını rapor olarak tüm sosyal paydaşlara sunacağız."

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinde daha ileri noktaya ulaşması için bütün paydaşların çalışmaya devam etmesi gerektiğini aktaran Uslu, dünyada ve Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının ayrımcılığa uğrama düzeylerinin ve yaşam koşullarının pozitif yönlü değiştiğini dile getirdi.

Uslu, "Yüksek Etki Arayışında Türkiye'de Girişimci Kadınlar 2020 raporunda yer aldığı üzere, işverenler içinde kadınların payı 2017'de yüzde 11,7'dir ve 138 bin işveren kadın arasında sadece 5 bin 300'ü 20'den fazla, 1.730'u 50'den fazla kişiyi istihdam etmekte. Özetle toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisiyle, kadın işverenliğinin sayısal ve ölçeksel büyümesi de, kadın istihdamındaki gelişme de yavaş seyretmekte." ifadelerini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde kadın işverenlerin uzun yıllardır süregelen tecrübe ve bilgi birikimleri, iki farklı oturumda ele alınıp, Türkiye'nin mevcut durumunun geliştirilmesine yönelik tespitleri ve önerileri değerlendirildi.

Çalıştayda, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılmasında kritik öneme sahip olan, kadın işverenliğinin ve girişimciliğinin, iş dünyasındaki oransal büyüklüğünün, yer aldıkları sektörler ölçeğinde de iş hacimlerinin gelişmesine, kadın iş gücünün çalışma hayatında yer alışının artırılmasına dair yol haritası oluşturmaya odaklanıldı.

Hayat Tekstil İç ve Dış Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı/Arya Kadın Yatırım Platformu Başkanı Ahu Serter ve iş kadınlarının katıldığı çalıştaya KAGİDER Başkanı Emine Erdem de video konferans yöntemi ile bağlandı.