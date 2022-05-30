Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Yaşar Ö.?nün, beraber yaşamaya devam ettiği eski eşi Sevcan Ö.?yü darbedip pencereden attığı iddia edilen olayla ilgili iki tarafın da ifadeleri ortaya çıktı. Sevcan Ö., eski eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü belirterek, Yemeği yedikten sonra tepsiyi fırlattı. 'Sen beni mi aldatıyorsun' diyerek dövmeye başladı ve daha sonra pencereden aşağı attı dedi, Yaşar Ö. ise eşinin pencereden atladığını öne sürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Ö., aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini darbeden Yaşar Ö., iddiaya göre daha sonra oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden aşağı attı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sevcan Ö.'nün vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, Yaşar Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Bazı suçlardan sabıkaları olan Yaşar Ö. emniyetteki ifadesinde, darp olayını kabul edip, eski eşinin pencereden atladığını ileri sürdü. Sevcan Ö. ise ifadesinde, 'Eve geldikten sonra ona yemek yaptım. Yemeği yedikten sonra tepsiyi fırlattı. 'Sen beni mi aldatıyorsun' diyerek dövmeye başladı ve daha sonra pencereden aşağı attı? dediği öğrenildi.

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HABER: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICIKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-