Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN

30.05.2022 21:19

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Yaşar Ö.?nün, beraber yaşamaya devam ettiği eski eşi Sevcan Ö.?yü darbedip pencereden attığı iddia edilen olayla ilgili iki tarafın da ifadeleri ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Yaşar Ö.?nün, beraber yaşamaya devam ettiği eski eşi Sevcan Ö.?yü darbedip pencereden attığı iddia edilen olayla ilgili iki tarafın da ifadeleri ortaya çıktı. Sevcan Ö., eski eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü belirterek, Yemeği yedikten sonra tepsiyi fırlattı. 'Sen beni mi aldatıyorsun' diyerek dövmeye başladı ve daha sonra pencereden aşağı attı dedi, Yaşar Ö. ise eşinin pencereden atladığını öne sürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Ö., aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini darbeden Yaşar Ö., iddiaya göre daha sonra oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden aşağı attı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sevcan Ö.'nün vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, Yaşar Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Bazı suçlardan sabıkaları olan Yaşar Ö. emniyetteki ifadesinde, darp olayını kabul edip, eski eşinin pencereden atladığını ileri sürdü. Sevcan Ö. ise ifadesinde, 'Eve geldikten sonra ona yemek yaptım. Yemeği yedikten sonra tepsiyi fırlattı. 'Sen beni mi aldatıyorsun' diyerek dövmeye başladı ve daha sonra pencereden aşağı attı? dediği öğrenildi.

DÜN GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICIKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-

Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN
Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN
Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN
Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Esentepe, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN - Son Dakika


Son Dakika
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 21:25:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın 'pencereden attı' dedi, eski eşi 'atladı' - YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement