Kadın pilot ve eşi, kız hizmetçilerine kötü davrandıkları gerekçesiyle linç edildi

33 yaşındaki kadın pilotPoornima Bagchi ve 36 yaşındaki eşi Kaushik, Delhi'nin Dwarka evelerinde çalıştırdıkları 10 yaşındaki kız hizmetçilerine kötü davrandıkları gerekçesi ile kızın akrabaları ve diğer vatandaşlar tarafından evlerinde zorla çıkarılıp sokakta linç edildi.

Çarşamba günü çekilen görüntülerde, üniformasını giyen kadın pilot evden çıkmak üzereyken kalabalık eve zorla girmeye çalışıyor. Pilot ve kocası kalabalığı engellemeye çalıştı fakat kalabalık saçından zorla tutarak dışarı çekti. Pilot ve kocası grup tarafından dövülürken çiftten gördüğü şiddetten dolayı yüzünde morluklar, gözünde kan ve ellerinde ütü yanık izi oluşan 10 yaşındaki kız ise izliyor.

Dwarka'da Yardımcı Komiser Harsha M Vardhan, "Saat 9 civarında, işverenleri tarafından kötü muamele gören bir çocukla ilgili bir ihbar aldık.

"10 yaşındaki bir kız, iki aydır bir evde ev hizmetçisi olarak çalıştırılmış. Çift, onu dövüp taciz etmiş. Durum, çocuğun akrabası tarafından çarşamba günü fark edildi.

"Şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sürüyor. Küçük kız psikolog eşliğinde ifadesini verdi. Tüm iddialara ilişkin soruşturma sürüyor."

Ayrıca, çifti döven kalabalığa karşı da yasal işlem yapılacağı belirtildi.