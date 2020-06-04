Kadın pilotların yarıştığı W Serisi, 2020'de yapılmayacak

Kadın pilotların yarıştığı "W Serisi" isimli otomobil sporları şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılmayacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi ve 8 ayaktan oluşması planlanan şampiyona iptal edildi.

Formula 1 başta olmak üzere otomobil sporlarında erkek egemenliğine son vermek amacıyla ilk kez 2019'da düzenlenen şampiyonayı, Büyük Britanyalı Jamie Chadwick kazanmıştı.

20 kadın sürücünün mücadele ettiği organizasyonda, Formula 3 Şampiyonası'nda kullanılan araçlara eşdeğer otomobiller kullanılıyor.