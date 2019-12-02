Kadın polis, çocuklarına anlattığı masalları öğrenciler için kaleme aldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semra Ağaya'nın çocuklarına anlattığı, "polisten korkmadan yardım istenebileceği" mesajını veren masallar, anaokulu öğrencileri için kitap haline getirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarını denetimi sırasında bir annenin, çocuğuna, yaramazlık yapmaması için "Seni polise veririm." demesi üzerine, emniyet teşkilatına karşı çocuklara güven duygusu aşılamak için eğitici proje hazırlanması talimatını verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocukların zor durumda kaldıklarında ilk olarak üniformalı polislerden korkmadan yardım almaları gerektiği, ailelerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak "polis ağabey" ve "polis abla"larının bulunduğu fikrini oluşturmayı amaçlayan kitap hazırlamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda birimde görevli üç çocuk annesi polis memuru Semra Ağaya, resimli boyama bölümünün de yer aldığı "Masallardan Gerçek Hayata" isimli kitabı hazırladı.

Polislerin her zaman çocukları koruyup kollamak için çalıştıklarını anlatan, hayvan sevgisi ile yaşlılara saygı gibi toplumsal değerlere de yer verilen masal kitabı, kurum psikoloğu tarafından da onaylandı.

- Kitaplar anaokulu öğrencilerine dağıtıldı

Masal kitapları kentteki Sevgi ile Abdullah Özgen anaokullarında çocuklara dağıtıldı. Ayrıca çocuklara polis kıyafeti ve boyama kalemi hediye edildi.

Polis memuru Semra Ağaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip olarak bir araya geldiklerini ve çocuklara ulaşıp onlara polisle ilgili olumlu fikir aşılayabilmenin yolunun masal kitabından geçtiği fikrinde karar kıldıklarını belirtti.

Çocuklarını büyütürken anlattığı masalların kitap haline dönüştürülmesi önerisinin kabul edildiğini dile getiren Ağaya, şunları kaydetti:

"Kitapta dört masal anlatılıyor. Çocuklarım, kendilerini nasıl korumaları, zor bir durumda kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattığım bu masallardan biliyor. Bu masalların birçok çocuğa kitap yoluyla ulaşacağını hiç düşünmemiştim. Bu beni çok mutlu etti. Bunun çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum."