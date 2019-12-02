Kadın polis, çocuklarına anlattığı masalları anaokulu öğrencileri için kaleme aldı - ADANA

Çocuklara masal kitabının dağıtılması

Çocuklara masalların okunması

Kitaptan görüntü

Kitabı hazırlayan polis memuru Semra Ağaya'nın konuşması

Çocuk ve polislerden genel görüntüler Kadın polis, çocuklarına anlattığı masalları öğrenciler için kaleme aldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli üç çocuk annesi polis memuru Semra Ağaya'nın hazırladığı, çocukların polisten korkmadan yardım isteyebilmeleri mesajını veren masal kitabı, anaokulu öğrencilerine dağıtıldı

Polis memuru Ağaya:

"Çocuklarım, kendilerini nasıl korumaları, zor durumda kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattığım bu masallardan biliyor"

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semra Ağaya'nın kendi çocuklarına anlattığı masallar, çocukların polisten korkmadan yardım isteyebilmelerini sağlamak için kitap haline getirilerek anaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarını denetimi sırasında bir annenin çocuğuna yaramazlık yapmaması için "seni polise veririm" sözü üzerine çocukların polisle korkutulması ve emniyet teşkilatına karşı çocuklarda güven duygusu aşılamak için eğitici proje hazırlanması talimatını verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocukların zor durumda kaldıklarında ilk olarak üniformalı polislerden korkmadan yardım almaları gerektiği, ailelerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak "polis ağabey" ve "polis abla"larının bulunduğu fikrini oluşturmayı amaçlayan kitap hazırlamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda birimde görevli üç çocuk annesi polis memuru Semra Ağaya, resimli boyama bölümünün de yer aldığı "Masallardan gerçek hayata" isimli masal kitabı hazırladı.

Polislerin her zaman çocukları koruyup kollamak için çalıştıkları, yaşlılara saygı, hayvan sevgisi gibi çocukların dikkatini çekecek birçok toplumsal değerlere de yer verilen masal kitabı kurum psikoloğu tarafından da onaylandı.

Kitaplar anaokulu öğrencilerine dağıtıldı

Masal kitapları kentteki Sevgi Anaokulu ile Abdullah Özgen Anaokulunda çocuklara dağıtıldı.

Ayrıca, çocuklara polis kıyafeti ve boya kalemi de hediye edildi.

Polis memuru Semra Ağaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip olarak bir araya geldiklerini ve çocuklara ulaşıp, onlara polisle ilgili olumlu fikir aşılayabilmenin yolunun masal kitabından geçtiği fikrinde karar kıldıklarını belirtti.

Çocuklarını büyütürken anlattığı masalların kitap haline dönüştürülmesi önerisinin kabul edildiğini dile getiren Ağaya, şöyle devam etti.

"Kitapta dört masal anlatılıyor. Çocuklarım, kendilerini nasıl korumaları, zor bir durumda kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattığım bu masallardan biliyorlar. Bu masalların birçok çocuğa kitap yoluyla ulaşacağını hiç düşünmemiştim. Bu beni çok mutlu etti. Bunun çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum."