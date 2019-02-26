Son Dakika Haberleri: Kadın Polis, Durdurduğu Sürücünün Eşi ile Saç Baş Birbirine Girdi

Kadın Polis, Durdurduğu Sürücünün Eşi ile Saç Baş Birbirine Girdi

1 saat önce

– Çin'de motosikletli bir çift, trafik polisiyle tartışınca, motosikletin arkasında oturan kadın ve kadın polis memuru ile saç baş birbirine girdi.

Kadın Polis, Durdurduğu Sürücünün Eşi ile Saç Baş Birbirine Girdi, System.String[]
Çin'de motosikletli bir çift, trafik polisiyle tartışınca, motosikletin arkasında oturan kadın ve kadın polis memuru ile saç baş birbirine girdi.

Olayın görgü tanıklarından birinin kayda aldığı görüntülerde, kadın memurun motosikletli çiftle konuştuğu ve bu sırada motosikletin arkasında oturan kadınla sorun yaşadığı görülüyor. Kadın polis memuru, motosiklette oturan kadının kendisine dokunmasından sonra kadına tokat atıyor ve kavga başlıyor. Bir süre birbirine vuran iki kadın daha sonra yerde de boğuşmaya devam ediyor. Bu sırada kadının eşi ve diğer polis memurları kavgayı ayırmaya çalışıyor. Kavga etmeyi bırakan kadınlar bir süre de sözlü tartışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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