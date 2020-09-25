Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

ABD'nin California eyaletinde kadın polis memuru Shauna Bishop, bir yıl ilişki yaşadığı kendisi gibi polis olan eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi. Ülkede gündem olan skandal olay sonrası kadın polise 1 yıl hapis cezası ve 180 saat kamu yararına çalışma cezası verildi.

Shauna Bishop, bir yıllık ilişkisini bitirdikten sonra erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğluna göz dikti. Durumu fark eden eden eski erkek arkadaşı ise boşandığı eşini uyardı. Uyarılara rağmen Bishop, eski erkek arkadaşının karısı ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Anne, oğlunun alkol ve esrar alışkanlığı ile ilgili konuşmak için Bishop'u evine davet etti.

ÇOCUK ABLASINA HER ŞEYİ ANLATINCA İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun annesi Bishop'a gece kendilerinde kalmasını istedi. Bishop ve çocuğun annesi uyumaya gittiler. Kadının uykuya daldığını gören Bishop, eski erkek arkadaşının odasına girip 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi. İlişki çocuğun ablasına her şeyi anlatması ile ortaya çıktı.

BİR YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olayı duyan eski erkek arkadaşı Bishop hakkında davacı oldu. Geçen hafta görülen davada suçunu itiraf eden Bishop'a mahkeme, bir yıl hapis cezası ve 180 saat kamu yararına ücretsiz çalışma cezası verdi.