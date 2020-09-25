Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi - Son Dakika

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

ABD'nin California eyaletinde 44 yaşındaki kadın polis memuru, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi. Çocuğun her şeyi ablasına anlatmasıyla ilişki ortaya çıkarken, kadın polise bir yıl hapis cezası verildi.

ABD'nin California eyaletinde kadın polis memuru Shauna Bishop, bir yıl ilişki yaşadığı kendisi gibi polis olan eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi. Ülkede gündem olan skandal olay sonrası kadın polise 1 yıl hapis cezası ve 180 saat kamu yararına çalışma cezası verildi.

Shauna Bishop, bir yıllık ilişkisini bitirdikten sonra erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğluna göz dikti. Durumu fark eden eden eski erkek arkadaşı ise boşandığı eşini uyardı. Uyarılara rağmen Bishop, eski erkek arkadaşının karısı ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Anne, oğlunun alkol ve esrar alışkanlığı ile ilgili konuşmak için Bishop'u evine davet etti.

ÇOCUK ABLASINA HER ŞEYİ ANLATINCA İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun annesi Bishop'a gece kendilerinde kalmasını istedi. Bishop ve çocuğun annesi uyumaya gittiler. Kadının uykuya daldığını gören Bishop, eski erkek arkadaşının odasına girip 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi. İlişki çocuğun ablasına her şeyi anlatması ile ortaya çıktı.

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

BİR YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olayı duyan eski erkek arkadaşı Bishop hakkında davacı oldu. Geçen hafta görülen davada suçunu itiraf eden Bishop'a mahkeme, bir yıl hapis cezası ve 180 saat kamu yararına ücretsiz çalışma cezası verdi.

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

California, Kadın, Polis, Erkek, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:18

Son Dakika Dünya Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor         
20:31
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim         
19:45
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 21:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei