Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ

16.03.2022 20:55

Son dakika haberler... BURSA'da polis memuru Tuğba D. (42), polis eşinin tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

BURSA'da polis memuru Tuğba D. (42), polis eşinin tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Tuğba D.'nin psikolojik sorunlarından dolayı raporlu olduğu, geri hizmette görev yaptığı ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Abdi İpekçi Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuğba D., iddiaya göre, akşam saatlerinde eve geldikten sonra polis olan eşi A.D.'nin tabancasını aldı. Tuğba D., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba D.'yi kanlar içerisinde bulan sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Tuğba D.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Tuğba D.'nin psikolojik sorunlarından dolayı raporlu olduğu ve geri hizmette görev yaptığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ
Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ
Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ
Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ
Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ

YORUMLAR
500
Son dakika haber! MESLEKTAŞI EŞİNİN SİLAHINI KAPIP ATEŞ EDEN ÖZEL HAREKAT POLİSİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST Son dakika haber! MESLEKTAŞI EŞİNİN SİLAHINI KAPIP ATEŞ EDEN ÖZEL HAREKAT POLİSİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST Son dakika gündem: Trafik polisi kazazedeye üşümemesi için montunu verdi Son dakika gündem: Trafik polisi kazazedeye üşümemesi için montunu verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 21:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... KADIN POLİS, MESLEKTAŞI EŞİNİN TABANCASIYLA YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement