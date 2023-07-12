Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı - Son Dakika
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Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı

12.07.2023 13:58

Teksas'taki bir kadın polis teğmeni, devriye arabasında görevdeyken başka bir polis memuruyla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından görevinden alındı. İddia edilen olay, eski Teğmen Kellie Metz ve o zamanlar Comal County Şerif Ofisi'nde görevli olan Memur Patrick Byrne arasında bir restoranda yaşandı. Her iki polis memuru da olayı bildirmedi ve vücuda takılan kameralarını kapattı. Metz, Byrne'ye trafik ihlali durdurma işlemlerini öğrettiğini ancak cinsel ilişkiye girmediğini ifade etti. Ancak Metz, başka bir memur ile iki kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti ve bu nedenle görevinden alındı.

Teksas'taki bir kadın polis teğmeni, devriye arabasında görevdeyken başka bir polis memuruyla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından görevinden alındı.

Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı

Söz konusu iddia edilen cinsel ilişki, eski Teğmen Kellie Metz ve o zamanlar Comal County Şerif Ofisi'nde görevli olan Memur Patrick Byrne, San Antonio'nun kuzeyinde yer alan bir restoranda park halindeyken yaşandı.

Bir görgü tanığı, polise yaptığı ifadede "devriye arabalarının olduğu bölgeden cinsel tatmin belirtisi olan inlemeler duyduğunu" bildirdi. Bu olayı geçerken duyan David Brakhage adındaki bir kişi, devriye arabasına bir taş atarak daha sonra kendisine halka açık mala zarar verme suçlaması getirdi.

Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı

Her iki polis memuru da, devriye arabasının taşla zarar gördüğünü bildirmedi ve iddia edilen cinsel buluşma sırasında vücuda takılan kameralarını kapattı.

Metz, Aralık ayında olayla ilgili sorgulandığında, Byrne'ye "ağır trafik ihlali durdurma" işlemlerini nasıl yapacağını öğrettiğini ve onunla cinsel ilişkiye girmediklerini ifade etti.

Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı

Sonradan, Metz, bir başka memur ile romantik ilişkisini açıklamadığı için görevinden alındı.

Metz daha sonra Byrne ile iki kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti, ancak bu ilişkinin Ekim ve Kasım 2022'de kendi evinde yaşandığını iddia etti.

Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı

Bölümün, Metz ve Byrne'nin görevdeyken cinsel ilişkiye girip girmediği konusunda kesin bir sonuca varıp varmadığı belirsiz. Ancak Metz, profesyonel davranış kurallarını, çalışanlar arası etkileşim politikasını ve vücuda takılan kameraların kullanılmamasını ihlal ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

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Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın polis teğmeni cinsel ilişki iddialarıyla görevden alındı - Son Dakika


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