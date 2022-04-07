Kadın polisler attığını vuruyor - Son Dakika
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Kadın polisler attığını vuruyor

07.04.2022 08:09
Kadın polisler attığını vuruyor

KARS Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor.

KARS Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor. Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Kadın polislerden anne olanlar ise mesainin ardından hem çocuklarıyla hem de ev işleri ile ilgilenip yeniden görev başlıyor.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Türk Polis Teşkilatı olarak temel ilkelerin toplumun huzuru ve refahı olduğunu belirten kadın polisler, kendilerine her zaman milli mücadelenin kadın kahramanları Nene Hatun ile Kara Fatma'yı örnek aldıklarını söyledi.


Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
Kadın polisler attığını vuruyor
YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Tatbikat, Polis, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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