Kadın polisler çiçek dağıttı - Son Dakika

Kadın polisler çiçek dağıttı
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler çiçek dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler çiçek dağıttı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, vatandaşlara sokakta ve iş yerlerinde çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli kadın polisler Tahsin Buruk Caddesi'nde karanfil dağıtırken, KADES (Kadın Acil Destek Sistemi) ile ilgili de bilgilendirme yaparak broşürler verdi. - KÜTAHYA
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