Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi - Son Dakika
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Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

08.03.2022 15:34
Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı özel kliple kutladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı özel kliple kutladı. Klipte emniyetin değişik birimlerinde çalışan kadın polisler, zorlu koşullarda dahi göreve hazır olduklarını gösterirken, dosta güven, düşmana korku verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple, kadınların her koşulda başarıyla görev yapabildiğini gösterdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte trafik, asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet ve diğer şubelerde görev yapan polisler, zorlu koşullarda bile başarıyla görev yapabildiklerini gösterdiler. Hem karada hem denizde hem de havada çalışmalarını sürdüren kadın polisler, her kesimin takdirini topluyor. Dosta güven veren kadın polisler, düşmana ise korku verdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelle bir araya gelerek, günlerini kutlayıp, karanfil verdi. - MERSİN

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi
Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi
Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi
Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi
Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

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Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Kadınlar Günü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi - Son Dakika


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