Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika
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Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı

04.03.2022 10:07
Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın müdürler, amirler ve memurlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınları ziyaret edip KADES'i anlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın müdürler, amirler ve memurlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınları ziyaret edip KADES'i anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın personel yapılan ziyarette, Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınlarla birlikte hoş ve güzel vakit geçirdi. Samimi bir şekilde geçirilen muhabbette hal kompleksinde çalışan kadınların sıkıntıları ve talepleri dinlendi. Polisler, kadınlara yönelik yapılan şiddetle mücadelede kararlı olduklarını, bir gün değil, her gün yanlarında durduklarını belirterek, KADES uygulaması ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı. - MERSİN

Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı

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Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı KADES uygulaması Datçalı kadınlara tanıtıldı

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika
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