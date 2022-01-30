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Kadın polislerden kadınlara KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

Kadın polislerden kadınlara KADES bilgilendirmesi

30.01.2022 15:32
Kadın polislerden kadınlara KADES bilgilendirmesi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği kursları gezen kadın polisler.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği kursları gezen kadın polisler. İletişim yoluyla dolandırıcılık, genel asayiş kuralları ve Kades konularında bilgilendirme yaptı. Kurs öğretmeni Aliye Çolak ve kursiyerlere sohbet eden Komiser Yardımcısı Esra Başol ve Polis Memuru Türkan Yamiç, bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini anlattı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Esra Başol ve Polis Memuru Türkan Yamiç, Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılan kadınları ziyaret etmeye devam ediyor. Dün de İskele Mahallesindeki El Sanatları Kursuna giden kadın polisler, kurs öğretmeni Aliye Çolak ve kursiyer kadınlarla toplantı yaptı. Kadınlara broşürler dağıtan Esra Başol ve Türkan Yamiç, iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel asayiş kuralları, güvenli internet kullanımı, Kades ve hırsızlık konularında bilgiler verdi. Esra Başol ve Türkan Yamiç'e teşekkür eden Kurs Öğretmeni Aliye çolak, " Bizleri bilgilendirdiler, çok faydalı bilgiler edindik. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kadın polislerden kadınlara KADES bilgilendirmesi
Kadın polislerden kadınlara KADES bilgilendirmesi

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Dolandırıcılık, Burhaniye, Hisarcık, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın polislerden kadınlara KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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