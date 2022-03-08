Kadın polislerden sürücülere sürpriz - Son Dakika
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Kadın polislerden sürücülere sürpriz

08.03.2022 12:58
Kadın polislerden sürücülere sürpriz

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadın polis memurları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere çiçek takdim etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadın polis memurları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere çiçek takdim etti. Polis ekiplerini gören bazı sürücüler ise cezai işlem uygulanacağı zannederek endişe duydu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Güzergah üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan kadın sürücüler tek tek uygulamaya alındı. Polis ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti. Cezai işlem uygulanacağı zanneden bazı kadınlar endişe duyarken, güzel çiçekler için polis memurlarına teşekkürlerini sundu. Sürücüler, görevini özveriyle yürüten kadın polis memurlarının da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - DÜZCE

Kadın polislerden sürücülere sürpriz
Kadın polislerden sürücülere sürpriz
Kadın polislerden sürücülere sürpriz
Kadın polislerden sürücülere sürpriz
Kadın polislerden sürücülere sürpriz

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Dünya Kadınlar Günü, Düzce, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın polislerden sürücülere sürpriz - Son Dakika


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