Kadın polislere "sözlü taciz" iddiası
38 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sivil kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:42 Kaynak: AA
'nin Darıca
ilçesinde sivil kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı
Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, üzerlerinde polis yeleği bulunan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 sivil kadın polis, kendilerine sözlü tacizde bulunulması üzerine durumu amirlerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otomobilde bulunan G.A, A.S, B.A, K.Ç. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.
İfadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze
Adliyesine sevk edildi.
ABD'de polis kayıplara karışan 11 senatörün peşinde!
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı
Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı
Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti