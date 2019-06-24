Son Dakika Haberleri: Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)
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Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)

1 saat önce

SERBEST BIRAKILDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö.

Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:36 Kaynak: DHA
Kocaeli, Darıca, Güncel
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