Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.