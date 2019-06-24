Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)
1 saat önce
SERBEST BIRAKILDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:36 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı
Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor