Kadın akaryakıt istasyonu çalışanı uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Kadın akaryakıt istasyonu çalışanı uyuşturucu ile yakalandı
07.11.2020 13:23
Kadın akaryakıt istasyonu çalışanı uyuşturucu ile yakalandıBOLU'da, 87.94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde ve 116.15 gram esrar ile yakalanan bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadın gözaltına alındı.
Kadın akaryakıt istasyonu çalışanı uyuşturucu ile yakalandı
BOLU'da, 87.94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde ve 116.15 gram esrar ile yakalanan bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadın gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan C.A. isimli kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, C.A.'yı gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada 87.94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde, evinde yapılan aramada ise 116.16 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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