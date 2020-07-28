Kadın Portreleri kitap tanıtımı - Son Dakika

Kitaptaki hikayelerimizinkahramanları aynı zamanda toplumda sıklıkla rastlanabilecek hemcinslerinin birer temsilcisidir.

Kadınların günlük hayatta yaşadıkları duygular, güçlükler, nasıl bugünde oldukları, geçmişten taşıdıkları, geleceğe yönelik hayalleri, özelliklegüçlü yanlarıyla sorunlara çözüm arayışları ve iç sesleri bu kitaptaanlatılmaktadır.

Bu kitapbeş kadın yazarın hem kadınların sesi olmak, hem de satışından elde edilen geliriyle Sosyal Sorumluluk anlamında katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.

Kitap tam bir kadın dayanışması örneğidir.

Yazarları, öykü eğitmeni, editörü, kapak tasarımcısı ve kapak resminin ressamıve amacı bunun bir göstergesidir.

Toplumda yaşanan tüm ayrımcılık ve sözlü ya da fiziksel şiddet olayları, kadın ve çocuk cinayetleri bu kitabın yazılmasını tetikleyen en büyük sebeptir.

Kadınının gücünü kadınca anlatmak ve kadının iç sesinikelimelere dökmek çabasıdır.