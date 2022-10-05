Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Kaynak: AA

Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da protestolar sürüyor (3) - Son Dakika

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