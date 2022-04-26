Kadın ramazan davulcusu Mısırlıları 12 yıldır sahura uyandırıyor - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Maadi bölgesinde ikamet eden, Mısırlı kadın ramazan davulcusu Delal Abdulkadir, 12 senedir Mısırlıları sahura kaldırıyor.

Ramazan davulcusu olma hikayesini AA muhabirine anlatan 40 yaşındaki Abdulkadir, mesleğin asıl sahibinin ağabeyi olduğunu dile getirdi.

Abdulkadir, "Ağabeyim ramazan davulcusuydu. Ramazan davulculuğu mesleğini o vefat ettikten sonra ben yapmaya karar verdim. 12 yıldır bu işi severek yapıyorum." dedi.

Ramazan davulculuğu mesleğini yaşatmaya çalıştığını ifade eden Abdulkadir, "Ben küçükken ağabeyimle ramazan boyunca sokak sokak gezerdim dolayısıyla küçükken bu mesleğe aşina olmuştum aslında." diye konuştu.

"İnsanların sahur yapmaları için uyanmasının bir parçası olmayı seviyorum"

10. yüzyılda Mısır'da hüküm süren Fatimiler dönemine uzanan ramazan davulculuğu geleneğini sürdüren Abdulkadir, insanları şiir ve maniler okuyarak, isimleriyle hitap ederek uyandırmayı sevdiğini ifade etti.

Mesleği kendisine ailesinin sevdirdiğini anlatan Abdulkadir, "Ben küçükken bir yaramazlık yaptığımda ailem, ağabeyimle çıkmama izin vermezdi, ondan dolayı bu mesleğe daha çok bağlandım.İnsanların sahur yapmaları için uyanmasının bir parçası olmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Delal, Mısır'daki ilk ve tek kadın ramazan davulcusu olduğu iddia ediyor

Delal Abdulkadir ayrıca ülkesindeki ilk ve tek kadın ramazan davulcusu olduğunu söylüyor.

Mesleğe başladığında başta yakın çevresi olmak üzere birçok kişi tarafından olumsuz eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Abdulkadir, şunları aktardı:

"Ramazan davulculuğuna ilk başladığım dönem çoğu kişi tarafından 'bir kadın gece yarısı elinde davul ile nasıl sokağa çıkabilir' gibisinden olumsuz eleştirilere maruz kaldım. Ancak, işime olan sevgim, bu eleştirilere ağır bastı ve söylenenlere pek takılmadım."

"Çocukları mutlu etmekten daha güzel bir şey yok"

Yıllardır aynı mahalle ve sokaklarda mesleğini icra eden Abdulkadir, mahallenin çocukları tarafından da çok sevildiğini dile getirdi.

Abdulkadir, "Ben bu meslekte pek para kazanmıyorum. Çocuklar beni sokakta ilk gördüğünde 'Ramazan davulcusu Delal geldi' diye bağırarak peşimden koşuyor ve güzel tebessümleriyle bana eşlik ediyorlar. Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Çocukları mutlu etmekten daha güzel bir şey yok." duygularını ifade etti.

Mısırlı kadın davulcu ayrıca, ramazan davulculuğu yaptığı mahalle sakinlerinin kendisine yiyecek ve erzak verdiğini, onun da bu erzakları ağabeyi adına ihtiyaç sahiplerine bağışladığını sözlerine ekledi.