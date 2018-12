Kadın Rektörün Özal Hedefi

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Yeşilyurt'a taşınacağı iddialarına da yanıt veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, merhum 8.

Turgut Özal Üniversitesi çalışmaları hakkında bilgi veren Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek ve Malatya'dan Turgut Özallar yetiştirmeyi hedeflediğini, ayrıca üniversite bünyesinde Kayısı Uygulama Araştırma ve Ürün Geliştirme Merkezi kuracaklarını ve bunun için girişimlere başladıklarını belirterek, "Malatya kayısısı ile hem Türkiye ekonomisine hem de dünyaya ve Avrupa ülkelerine ihracatı ile oldukça önde gelen bir şehir. Biz de Turgut Özal Üniversitesi olarak buna akademik, bilimsel anlamda katkı sunmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalara rahatlıkla ulaşılabilmesi için dijital ortamda bir kayısı envanteri oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan her çalışmayı akademik personellerimiz ile birlikte daha ileriye götürerek, hem kuru kayısının ihracatında yaşanan sorunlar, yani gerek kükürt sorunu, gerekse analiz aşamasında yapılabilecek katkılar olsun, gerekse üreticilerin bizlere ilettiği bir takım sorunlar. Bunların hepsini şehirdeki kayısı üreticileri, sanayisi, ticaretini yapanlara katkı sunabilecek bir merkezde birleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalara bir döngü şeklinde bakarak, baştan planlayıp, don problemine karşı önlem alıp, çiftçileri de bu anlamda bilinçlendirmek önemli. Sertifikalı eğitimlerden tutun da onların bu alanda yaşadığı sorunlara bilimsel ve akademik anlamda çözüm sunabilecek öğretim üyelerimiz ile çalışmalarımıza başlayacağız. Bu kapsamda Kayısı Uygulama Araştırma ve Ürün Geliştirme Merkezi'ni kuracağız. Aynı zamanda bir araştırma laboratuarı kuralım. Hem araştırılsın, hem üretim sektörüne katkı sağlasın. Kayısıyı sadece, kuru kayısı, kükürtlü kayısı, yenir veya satılır diye düşünmemek lazım. Üzerinde çalışılması gereken ve bu çalışmaların da topluma fayda sağlayacak şekilde planlanması lazım. Hem kaliteli üretim, hem sağlıklı üretim, hem de ilk aşamadan itibaren üreticinin katkısı ile topluma faydanın bilimsel bakış yönünü ortaya çıkaracağız. Tarım Bakanlığının bu anlamda verdiği ve vereceği her destek bizler için çok önemli" dedi.



"Malatya'da kayısı toplantısı yapılacak üretici de dahil edilecek"



Kuru kayısı üretimi ve pazarlamasında karşılaşılan sorunlam ile çözüm önerileri konusunda toplantı düzenleyeceklerini belirten Prof. Karabulut, "Valimize de projemizi takdim ettik. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapmayı planlamaktayız. Üreticilerimizi, tüm iç ve dış paydaşlarımızı sürece dahil ederek, bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Hem iç pazar, hem dış pazar ve kükürt sorunu başta olmak üzere sorunlara, çözüm önerilerini konuşup, tartışacağız. Bir üniversitenin en önemli özelliği çevreye yansıttığı enerjidir. Bizde bu pozitif enerjimizi topluma faydaya sunarak üzerimize düşeni yapmak için uğraşıyoruz" şeklinde konutu.



Aynı zamanda kayısı ve kayısı çekirdeği ile ilgili yaptığı araştırmalar ile bilinen bir isim de olan Karabulut, öğretim üyeleri ile çiftçinin sahada entegre olabileceği bir ortam hazırlayarak, Malatya tarımını ön plana çıkarmaya hazırlanıyor. Karabulut, bu konudaki çalışmaları hakkında ise şu bilgileri paylaştı. "Kayısı ve kayısı çekirdeği ile ilgili yaptığımız araştırmalar sonucu hazırladığımız makaleler artık dergilerde ve arşivlerde kalmamalı. Bunlar artık anlatılmalı. Çünkü toplum artık birçok şeyi gerek internet gerekse televizyon ortamından öğreniyor. Bizlerde bu çalışmalarımızı toplumun bilimsel anlamda anlayabileceği şekilde anlatıp hem kamuoyunu bilgilendirme hem de üniversite öğretim üyelerimizi sahada, çiftçilerimiz ile entegre olacak şekilde aktifleştirmeye dönüştüreceğiz. Tarım alanında seracılığında aktifleştirileceği ve ürüne dönüştürülebileceği bir ortam oluşturacağız" ifadelerini kullandı.



"Elimizi taşın altına koyduk canla başla çalışıyoruz"



YÖK'ün ve Cumhurbaşkanlığının da desteğini alarak, Malatya'da tarım konusunda birçok projeyi hayata geçirmeye çalışacaklarını belirten Karabulut, toplumda birçok çaresiz hastalığa çözüm bulmaya çalışacaklarını ifade etti. Karabulut, bu kapsamdaki çalışmalarını ise şöyle anlattı:



"Bizim kayısımız, reyhanımız, bitkisel fitoterafi merkezi, geleneksel tamamlayıcı tıp merkezi ve bunun gibi birçok çalışmamız devam ediyor. Senatomuzda kayısı üzerine çalışan tüm öğretim üyelerimizin desteğini alarak birlikte bir karar aldık. Bu konuda hem YÖK'e hemde Cumhurbaşkanlığına önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalardan dolayı desteğini de alarak yola çıkacağız. Tarımsal alan olarak Turgut Özal Üniversitesi'nin mevcut binasının bulunduğu alan kullanılacak. Yeşilyurt'taki yerleşmemizin de kullanılacağı dış paydaş görüşlerimizin ekiplerini alarak, planlamasını yapıp, uygulama süreçlerine geçip, kontrol edip önlemlerimizi alarak, toplum sağlığını bilinçlendireceğiz. Kayısı Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Biz bu nimeti aldık, üzerinde bilimsel olarak çalıştık, çalışmalarımızı da ürüne dönüştürerek topluma ve çaresiz bir takım hastalıklara çözüm olsun diye canla başla çalışmaya devam ediyoruz."



"Cumhurbaşkanımıza bir dosya ile gittik"



Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Malatya ve Turgut Özal Üniversitesi ile ilgili sunduğu dosyanın içeriği hakkında da değerlendirme yapan Rektör Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile ilgili sadece bu bölgede değil buranın dışında yapabileceğimiz çalışmalarında olması lazım. Çünkü burası bir tarım arazisi. Tarım arazisinde daha çok çeşitli ürünlerin üretildiği, ulaşılamayan, sahada çok fazla bulunamayan, acı kayısı çekirdeğinden tutun da kayısının çeşitli ürünlerinin çıkarılabildiği bir alan. Burası bu şekilde kalarak, zaten kuruluş kanunumuzda bulunan Yeşilyurt yerleşkesinin de geliştirilerek, üzerine yapılması gerekenleri hazırlamış, çizmiş olduğumuz projeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Bu projelerin içerisinde geleneksel tamamlayıcı tıp merkezimizden tutun da lisans üstü eğitimleri verebileceğimiz her birimimizin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin verilebileceği, kampus projemiz, bir şehir üniversitesi rol modelimiz var. Bu konuda da tematik alan oluşturmak gerekiyor. Mevcut yerimizin tarım arazisi oluşu, sağlıkla entegre oluşu, yine kayısının ön plana çıkıyor olması, birçok projenin yürütülmüş ve yürütülüyor olması el birliği ile her türlü ürünümüzü hem Türkiye'de hem de dünyada iç ve dış Pazar sorunlarının çözülebileceği şekilde destek alarak bakış açısını bilimsel bir bakış açısı ile akademik çalışmasını yaparak topluma sunmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Üniversitenin taşınma iddiaları



Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Yeşilyurt'a taşınacağı iddialarına da yanıt veren Karabulut, "Öyle bir şey yok. Mevcut binamız üniversitenin ilk kuruluş yerimiz Battalgazi Tarım kampüsümüz. Yeşilyurt bölgesine de yerleşke yapılacak rektörlük görevimize burada devam edeceğiz. Yeşilyurt'taki alanda rektörlük ile birlikte diğer iletişim merkezlerimiz olacak. İki idari bina aynı anda kullanılacak. Şehir halk ile entegre olabilecek. Halkımız kolay ulaşabilecek. Akademisyenlerimize gidip bir danışmanlık alabilecek. Çünkü ne akademisyen tek başına bir başarı gösterebilir ne de çiftçi ve sanayici yaptığı üretimle ürününü tek başına bir yerlere taşıyabilir. Sanayi, kamu, üniversite işbirliğini sağlayacağız" dedi.



"Malatya'dan Turgut Özallar çıkaracağız"



En büyük hedefinin Malatya'da Turgut Özallar yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Karabulut,"Benim hedefim Malatya'dan Turgut Özallar yetiştirmek. Bir nevi hepimizin ruhunda bir liderlik içgüdüsü vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bize her daim çok büyük destekleri oldu. Üniversitemizin kuruluş sürecinde yerinin olması ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalar konusunda. Turgut Özal'ın en büyük hedeflerinden biri sağlık ile ilgili idi. Hükümetimizin politikalarından biri de sağlıkta turizmi geliştirip, uluslararası eğitimi tamamlayabilmek. Sağlık projelerini geliştirerek, bizlerde bu hedeflere katkı sunmuş olacağız" diye konuştu. - MALATYA

