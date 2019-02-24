Son Dakika Haberleri: Kadın Resim Öğretmeninden Denizlispor'a Destek

Kadın Resim Öğretmeninden Denizlispor'a Destek

17 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig'de liderliğini sürdüren Denizlispor'a kadın resim öğretmeninden destek geldi.

Kadın Resim Öğretmeninden Denizlispor'a Destek, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig'de liderliğini sürdüren Denizlispor'a kadın resim öğretmeninden destek geldi. Eline fırçayı alan Kübra Deligöz'ün hazırladığı pankart, taraftarların beğenisini topladı.

Spor Toto 1. Ligde 47 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor'a, kentin her kesiminden destek yağıyor. Ligin 23. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi yeşil-siyahlı takıma bir destekte resim öğretmeni Kübra Deligöz'den geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Genç Denizli'de görev yapan Kübra Deligöz, eline fırçasını alarak, bir gecede pankartını hazırlamayı başardı. 'Vur, kır, parçala' yazan pankart, bugün oynanacak Osmanlıspor maçında stattaki yerini alacak.

"5 saat uğraştık"

Yaptığı resimler ve yetiştirdiği öğrenciler ile dikkat çeken resim öğretmeni Kübra Deligöz, "Denizlispor bu şehrin simgelerinden. Yaşadığımız şehrin takımının her zaman arkasındayız. Akşam saatlerinde pankartı hazırlamaya başladım. Yaklaşık 5 saat süren bir emeğin ardından ortaya çok güzel bir şey çıktı. Denizlispor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Denizlispor, Spor
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