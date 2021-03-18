Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk birinciliğini yaşatarak tarihe geçen Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 26-28 Mart tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına başladı.
Milli takım antrenörü Ekin Güler'in gözetiminde hazırlıklarını sürdüren sporcular, günde çift antrenman yapıyor.
Ay-yıldızlı ekibin Mersin kampı, 24 Mart'ta sona erecek.
Kaynak: AA
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