Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak adından söz ettiren Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, mart ayı sonunda Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına günde çift antrenmanla devam ediyor.

Milli takım antrenörü Ekin Güler, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini, sporcuların motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de kampı ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.

Demir, Kiev'de elde edilen birinciliğin kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "Ülkemizin gururu oldunuz. Bu salonda yetişerek Avrupa şampiyonu oldunuz. Biz bununla gurur duyduk. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sundunuz. Kısa zaman sonra bu salona sizlerin fotoğrafını asacağız." diye konuştu.

Ay-yıldızlıların Mersin kampı, 23 Şubat'ta sona erecek.