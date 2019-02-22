Kadın Sağlığı Eğitimini Tamamlayanlara Sertifika

Tekirdağ'da Kadın Sağlığı eğitim programı tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tekirdağ'da Kadın Sağlığı eğitim programı tamamlayanlara sertifikaları verildi.



Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin, Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlattığı Kadın Sağlığı Eğitim Programının değerlendirme toplantısı yapıldı. Kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çorlu Kadın Danışma Merkezi Psikoloğu Esra Akyüz Akbaş ve Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Dr. Gökhan Gözde'nin yürüttüğü 13 haftalık eğitim programında temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını ve genel sağlığı koruyucu davranışlar, iletişim, cinsellik, haklar, çocuklar ve ergenler başlıklı konular anlatıldı.



Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Dinç Güral ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay'ın katıldığı değerlendirme toplantısında eğitime katılan 17 kadına katılım belgeleri verildi.



Katılımcıların eğitimle ilgili değerlendirmelerinin ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, "Sağlık, güvenli annelik, haklar ve iletişim gibi alanlarda önemli bilgilerin paylaşıldığı bu eğitim programıyla çok sayıda kadın yurttaşımıza ulaşarak kadın-erkek eşitliği, kadına özgü ihtiyaçların farkına varılması ve bunların giderilmesi konusunda duyarlı hizmet politikamızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülferah Dinç Güral da eğitimlerin devam edeceğini müjdeleyerek "Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sizlerin katkısı ve isteği doğrultusunda eğitimlerimiz devam edecek. Sizlere katılımınız için teşekkür ederim. Ayrıca bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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