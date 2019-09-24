Son Dakika Haberleri: Kadın sağlığı eğitimleri kırsalda devam ediyor
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Kadın sağlığı eğitimleri kırsalda devam ediyor

55 dakika önce

2013 yılında başlatılan ve ayrı gruplar halinde yüzlerce kadına verilen kadın sağlığı seminerleri kırsaldaki kadınlara verilen eğitimler ile devam ediyor.

Kadın sağlığı eğitimleri kırsalda devam ediyor, System.String[]

Son olarak Alpulu kadınlar ile buluşan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi eğitmenleri, kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışları hakkında kadınları bilgilendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla ilçe kırsalında verilen eğitimler Alpu'da devam etti. Kadınlara temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, gebeliği önleyici yöntemler gibi konular anlatılarak kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlanan eğitime Alpulu kadınlar da yoğun ilgi gösterdi. Ev temizliğinde kullanılan malzemelerinin doğru kullanımı konusunda uyarılan kadınlara, evde bulunan karbonat, sirke, limon suyu gibi doğal ve ekonomik malzemelerin kullanılması tavsiye edildi.

Kadın sağlığı eğitimlerinin Seyitgazi ile devam edeceğini belirten yetkililer, eğitimlere katılan kadınların öğrendikleri bilgileri seminere katılamayan kadınlara da anlatmalarını ve hayatlarında uygulamaya koymalarını istediler.

Eskişehir, Alpu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:02 Kaynak: Bültenler
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