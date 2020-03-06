Kadın sağlık çalışanlarına ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika
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Kadın sağlık çalışanlarına ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

7 saat önce

Kayseri'de, ambulanslarda görev yapan 12 sağlık çalışanı kadına ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Kadın sağlık çalışanlarına ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi, System.String[]

Kayseri'de, ambulanslarda görev yapan 12 sağlık çalışanı kadına ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ambulanslarda görevli acil tıp teknisyeni (ATT) ve tekniker (paramedik) 12 kadın personelin ileri sürüş teknikleri eğitimi alması sağlandı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı yanındaki otoparkta uzmanlar eşliğinde verilen eğitimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, personelin yaklaşık yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Ambulans ekibinin 3 kişiden oluştuğunu belirten Gürbeden, şunları kaydetti:

"3'ünün de sağlık personeli olması, özellikli vakalarda hep birlikte müdahale etmeleri bizim için çok önemli. Öyle olduğu için özellikle kadın ATT ve paramedik arkadaşlarımızın sürüş eğitimi alması, tamamlaması ve gerektiği takdirde ambulans sürücüsü olarak da sahada çalışmaları bizim için çok önemli. Biz bu yıl inşallah hepsine olmasa da yüzde 60'ına acil ambulans eğitim teknikleri eğitimini aldırarak, onların gerektiğinde sahada çalışmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle de bunu sağlamaya çalışıyoruz."

Figen Gürbeden, şu anda trafikte çok sayıda kadın sürücü bulunduğunu, arkadaşlarının da bu görevi layıkıyla yerine getireceklerinden şüphesi olmadığını belirtti.

Eğitime katılan ATT Esra Karaca da ambulansta 3 kişi olduklarını, şoförün başına olası bir şey gelebileceğini belirterek, "Olay yerinde ayağı burkulabilir, rahatsızlanabilir. Ambulans sadece şoför odaklı değil. Ona bir şey olduğunda bizlerden biri de bu eğitimi aldığında direksiyon başına geçebilir. Onun için bu eğitim bence çok verimli olacak." dedi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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