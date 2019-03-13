Kadın Sağlık ve Kalite" Sempozyumu Düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi
(MTÜ) tarafından, "Kadın Sağlık ve Kalite" konulu sempozyum düzenlendi.
MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında "Her şey kadınla başlar" temalı sempozyum, üniversitenin konferans salonunda tertip edildi.
Sempozyumda konuşan YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, Türkiye
nüfusunun yüzde 49,8'inin kadınlardan oluştuğunu belirterek, üniversitede eğitim alan kadınların oranınınsa yüzde 13 olduğunu aktardı.
Üniversite mezunu her 4 kadından birinin iş hayatına atılmadığına değinen Komşuoğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 34,6. Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 16,7. Akademisyenlerin neredeyse yüzde 45'i kadınlardan oluşuyor. Bu Avrupa
'daki yüksek öğretim alanındaki en yüksek rakamlardan biri. Araştırma görevlilerinden 23 bin 812'si kadınlardan, 23 bin 228'i ise erkeklerden oluşuyor. Öğrencilerimize bakınca iftihar edeceğimiz bir rakam 4 milyon civarındaki öğrenci erkeklerden, 3 milyon 740 bini de kadınlardan oluşuyor. Yani üniversitede okuyan kızlarımızın sayısı da tüm Avrupa'da en iyilerden biri." ifadelerini kullandı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da kadınların toplumsal hayattaki yeri ve konumunun, bir ülkenin çağdaş seviyesinin göstergesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Kadınların yüzü gülüyorsa, o toplumunda yüzü gülüyordur. Kadın, kamusal yaşamın içinde kalabiliyorsa, hayata dokunabiliyorsa, hayata tutunabiliyorsa toplum sağlıklı büyüyor demektir. Bu nedenle kadınlar, kamusal yaşamın her alanında yer almalı. Kadın ancak adalet gözetildiğinde eşdeğerdir. Toplumlar kadınların ekonomiye ve iş gücüne katılımıyla ayakta kalır." AK Parti
Malatya Milletvekili Öznur Çalık
ise 16 yılda Türkiye'de kadınların sağlığa erişimi konusunda önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"En önemlisi bebeklerimiz dünyaya gözlerini açtıklarında 2002 yılında Türkiye'de bin bebekten 30'u ölüyordu. Biz gelişmekte olan ülkeler arasında iyileşmeyi en iyi yapan ülkeyiz. 15 yıl içerisinde o rakamı binde 7,4'e gerilettik. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a şükranlarımı sunuyorum."
Sempozyuma Malatya Vali Yardımcısı ve Yazıhan
Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşen Gürcan
ve akademisyenler katıldı.