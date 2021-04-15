"Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler" sergisiyle karşılıyor - Son Dakika

Kadın tezhip sanatçılarına ait 75 eser, 12 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında dijital katalog aracılığıyla da sanatseverlere sunuluyor.

Yıldız Holding her yıl Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan özel sergilerini sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Gelenekselleşen Ramazan sergilerinde bu yıl da "Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler" başlığı altında toplanan 75 eser, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören küratörlüğünde 12 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda sergileniyor. Pandemi kurallarına uygun koşullarda, (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebilen serginine-kataloğu da http://www.yildizholding.com.tr/esmalarvehilyelersergisi/index.html linki üzerinden sanatseverlerle paylaşılıyor.

Ali Ülker: "Kadın sanatçılarımızın hat ve tezhip sanatlarına katkısını daha da görünür kılmayı amaçlıyoruz"

Bu yıl özellikle kadın sanatçıların eserlerine odaklanıldığını vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler" sergisi hakkında şunları söyledi: "Her yıl Ramazan ayında ruhumuzu besleyen, kalbimize ferahlık veren eserlerden oluşturduğumuz sergilerimizde bu yıl da kadın sanatçılarımızın hat ve tezhip sanatlarına katkısını daha da görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sergimizde İbrahim Ethem Gören'in küratörlüğünde 30 değerli kadın sanatçımızın eserlerini sanatseverlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İbrahim Ethem Gören: "Sergiyi, pandemi sürecinde bir sığınma sahnesi olarak görüyoruz"

"Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler" sergisinin küratörü, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören, geleneksel sanatlarımızın ruha şifa verdiğini vurguladı: "Sergimiz, Yıldız Holding'in rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'e hürmeten geleneksel sanatlarımız çerçevesinde düzenlediği etkinliklerin yeni bir halkası… Bu halkada, günümüz tezhip sanatkârlarının Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerini ve Sevgili Peygamberimiz'in pak hususiyetlerini tezhip sanatının naif diliyle günümüz insanına sunma çabasına şahit olacaksınız. Biz bu sergiyi, etkisini bir yıldan uzun bir süre boyunca yaşadığımız pandemi sürecinde bir sığınma sahnesi olarak görüyoruz."

Yıldız Holding'den her yıl Ramazan ayına özel bir sergi

Yıldız Holding, bugüne dek Ramazan aylarında gerçekleştirdiği "Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler", "1400. Yılında Kur'an", "Aşk-Tezhip Sergisi", "Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi", "Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri" ve "Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergilerinde olduğu gibi, "Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler" sergisinde de pek çok değerli sanatçının eserini bir araya getiriyor.