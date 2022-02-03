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"Kadın Sanatçılar" sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde açılacak - Son Dakika

"Kadın Sanatçılar" sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde açılacak

03.02.2022 12:46
"Kadın Sanatçılar" sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde açılacak

"Kadın Sanatçılar" sergisi, 5 Şubat'ta Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

"Kadın Sanatçılar" sergisi, 5 Şubat'ta Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Koşuyolu'ndaki galeride, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'den 28 kadın sanatçının eserleri görülebilecek.

Sergide, Aseel Azizieh, Asiye Sarıoğlu, Ataa al Baghdadi, Ayşe Eylül Sönmez, Ayşe Güngör, Demet Atay, Deniz Karakurt Şekerci, Duha Alkateb, Ebtisam Alsaffar, Ersen Boğutekin, Güneş Goodarzi, İman Hasbani, İpek Mursaloğlu, Kader Öztürkmen, Mona Sunbol, Nada Alali, Nada Younis, Nadia Flaih, Nawal Alsadon, Özlem Metinkaya, Ruba Hamze, Rukiye Epli Dede, Samira Habeeb, Sibel Okumuş, Songül Sönmez, Ümmühan Özgür Yılmaz, Walaa Katbah ve Yalda Yaghin'in eserleri yer alacak.

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Koşuyolu, Kadıköy, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadın Sanatçılar' sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kadın Sanatçılar" sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde açılacak - Son Dakika
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