Son Dakika Haberleri: Kadın sanayicilere "Enerji Tasarrufu" anlatıldı
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Kadın sanayicilere "Enerji Tasarrufu" anlatıldı

43 dakika önce

AOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Expel İlaç Genel Müdürü Nedim Büyüknacar tarafından konuk edilen Kadın Sanayiciler Platformu üyelerine Üretim Müdürü Burak Şahbaz, üretim ve hizmetleri konusunda bilgi verdi.

Kadın sanayicilere

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, firma ziyaretleri kapsamında, Expel İlaç'ın konuğu oldu. Firma hakkında bilgiler alan kadın sanayicilere, "Enerji Tasarrufu" konusunda sunum yapıldı.

Şahbaz, Expel İlaç Makine Ticaret Şirketi olarak, halk sağlığı ilaçlarının üretimi ve ilaçlama hizmetleri verdiklerini belirterek, "İlaçlama konusunda en gelişmiş ekipmanlarla donatılan araçlarımız, Türkiye'nin her yerinde halk sağlığını tehdit eden haşere ve zararlılara karşı kesin ve etkili çözümler üretebilmektedir. Halk sağlığını tehdit eden çevre koşullarındaki haşerelerle ilgili problemlerin çözümlenmesi ve sonuca ulaştırılması, verdiğimiz en önemli hizmettir. Bunun için bir araya getirdiğimiz uzman kadromuz ile oluşabilecek veya var olan tüm haşere problemlerini çözüme kavuşturmaktayız" dedi.

ENERJİ TASARRUFU

Firma tanıtımının ardından," Enerji Verimliliği" konulu sunum yapan Ekosmart Satış ve Pazarlama sorumlusu Sadettin Koç, Enerji yönetiminin; "Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışma" olduğunu bildirdi.

Bir iş yerinde enerji verimliliğinin uygulanması, kuruluşun işletme giderlerini azaltıp, iş yerinin konforunu iyileştirerek ve çevreyi koruyarak, sonuçların iyileştirilmesine önemli katkı sağladığını anlatan Koç, "Enerji verimliliği girişiminin tüm başarısı, kuruluşta bulunan herkesin iş birliğine, kabul etmesine ve yer almasına bağlıdır. Çalışanların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesiyle yıllık toplam enerji tüketimin maliyetinin minimum %1'i kadar tasarruf sağlamak mümkündür" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:37 Kaynak: Bültenler
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