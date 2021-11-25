Üye Girişi
KADIN SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN  DETAYLAR - Son Dakika

KADIN SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN  DETAYLAR

25.11.2021 16:17
KADIN SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN  DETAYLAR

"Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır.

"Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir"

"Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir"

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) savcılıkta ifade vermesinin ardından "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından ayrı ayrı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısında "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir" denildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'e ifade verdi. Savcı Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy-Tavşantepe Metro hattının Bostancı durağına kesici alet ile ulaştığı belirtildi. Yolculuk esnasında maske takma meselesi ile ilgili kimliği tespit edilemeyen bir kadın ile şüpheli Yılmaz'ın tartıştığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin araya giren müştekiler Senanur ve Nilgün Damgacı'yı darbedip bıçakla yaralamaya çalıştığı kaydedildi.

Şüphelinin elindeki bıçakla metro içerisindeki yolculara tehdit ve hakarette bulunarak olay yerinden ayrıldığı belirtilen sevk yazısında "Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini arttırmaktadır" denildi.

ŞÜPHELİNİN EYLEMİ TÜM KADINLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKLARINA SALDIRIDIRŞüphelinin yolcularla dolu vagon ve platformdan elindeki bıçağı teşhir ederek dolaşmasının halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna vücut vermesi şeklinde değerlendirildiği sevk yazısında vurgulandı. Sevk yazısında "Kent yaşamında insanların topluca bir anda bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" ifadeleri kullanıldı.

"KADINLARIN YAŞAM HAKKINA SAHİP ÇIKMAK TÜM TOPLUMUN ASLİ GÖREVİDİR"Sevk yazısında "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçunu ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3 AYRI SUÇTAN DA TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİSuçun işlendiği yer, zaman dilimi, eylemin işleniş şekli ve suçta kullanılan alet bir bütün olarak değerlendirildiğinde kamera kayıtlarından da şüphelinin kararlığının gözetildiği vurgulandı. Savcı Yörük, şüphelinin 'Silahla tehdit', 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti. Emrah Yılmaz, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.


Cumhuriyet Savcısı, Kadıköy, Savcı, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN  DETAYLAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 16:28 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı 15:43 Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor         
16:29
''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı         
16:20
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: KADIN SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN  DETAYLAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement