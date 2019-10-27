Son Dakika Haberleri: Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti
Son Dakika Güncel Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

52 dakika önce

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet'in 96'ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşı ve istiklal mücadelesinde şehit olan kadınlar anısına dalış gerçekleştirdi.

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti, System.String[]

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet'in 96'ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşı ve istiklal mücadelesinde şehit olan kadınlar anısına dalış gerçekleştirdi.

Kordon boyunda dalışını gerçekleştiren Can'a çevredekiler destek verdi.

Suyun altındaki 100 kilogramlık kağnıyı çektikten sonra yüzeye çıkan Can, asker selamı verip Türk bayrağı salladı.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Kastamonulu Şerife Bacı'dan esinlenerek dalışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Can, dalışın Guinness Dünya Rekorları arasına girmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde birçok kadın şehit var. Birçoğunun ismini hepimiz unuttuk. Şerife Bacı vardı, 9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat taşırken bebeğiyle karda donarak şehit oldu. Biz ondan esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal mücadelesinde şehit olan bütün kadınlarımız için bu dalışı gerçekleştirdik. Suyun altında 100 kilogramlık kağnı taşıdım. Gerçekten çok zordu ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizimki gerçekten çok önemli değil."

Can, kadınların yaşadığı zorluklara da değinerek, "Biz bunu dile getirmek istedik. Onların adını her zaman yaşatacağız ve unutmayacağız. Guinness Dünya Rekoru bu. Dünyada hiçbir şekilde yapılmamış bir dalış. O anlamda da tescilleteceğiz ve dünya rekorunu da bugün kırmış olduk ayrıca bu dalda." ifadelerini kullandı.

Can, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdi.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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