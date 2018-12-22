Kadın Semazenler Sema Yaptı

Bursa'da, kadın ve çocuk semazenler, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. vuslat yılı dolayısıyla "Mevlana'da hoşgörü" temalı sema töreni yaptı.

Bursa'da, kadın ve çocuk semazenler, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. vuslat yılı dolayısıyla "Mevlana'da hoşgörü" temalı sema töreni yaptı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen program, ney dinletisiyle başladı.



Karabaş-i Veli Tekkesi Tasavvuf Vakfı Bayanlar Temsilciliğinden yaşları 5 ila 65 arasında değişen 90 semazen ve 96 mutriban (mutrip heyetinde görev alan, çalgıcı) tarafından yapılan gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

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