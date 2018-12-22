Son Dakika Haberleri: Kadın Semazenler Sema Yaptı

Kadın Semazenler Sema Yaptı

4 saat önce

Bursa'da, kadın ve çocuk semazenler, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. vuslat yılı dolayısıyla "Mevlana'da hoşgörü" temalı sema töreni yaptı.

Kadın Semazenler Sema Yaptı, System.String[]
Bursa'da, kadın ve çocuk semazenler, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 745. vuslat yılı dolayısıyla "Mevlana'da hoşgörü" temalı sema töreni yaptı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen program, ney dinletisiyle başladı.

Karabaş-i Veli Tekkesi Tasavvuf Vakfı Bayanlar Temsilciliğinden yaşları 5 ila 65 arasında değişen 90 semazen ve 96 mutriban (mutrip heyetinde görev alan, çalgıcı) tarafından yapılan gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:48 Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat
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