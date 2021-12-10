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Kadın seyyarlar üretmek istiyor - Son Dakika

Kadın seyyarlar üretmek istiyor

10.12.2021 11:46
Kadın seyyarlar üretmek istiyor

İzmir'de seyyar satıcılık yapan veya sokak satıcısı eşine yardım eden kadınlar, her ay toplanıp yeni iş olanaklarını yaratmak üzere fikirler üretmeye ve bilinçlenme çalışmaları yapmaya karar verdi

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği binasında biraraya gelen sokak satıcı kadınlar, hem sorunlarını konuştu hem de birlikte hareket etme kararı aldı. İzmir'in çeşitli ilçelerinde yaşayan ve eşleri pazarcılık, seyyar satıcılık yapan kadınları Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman yalnız bırakmadı. Seyyar esnaf eşi Emine Laçin kadınların sokaklarda kağıt toplayarak, çiçek satarak, pazarcılık yaparak ailelerini geçindirmeye çalıştıklarını; evlerinin kapısından içeri girer girmez bu sefer de ev işçisi olarak hizmet verdiklerini aktardı.

'HER ALANDA OLMALIYIZ'

Eşi pazarcılık yapan Ceylan Laçin eşleri ile birlikte neredeyse erkeklerden 2 kat daha fazla çalışan kadınların hayatın her aşamasında rol almak istediğini dile getirdi. İzmir gibi bir şehirde yaşamalarına rağmen yokluk ve yoksulluk nedeniyle eğitimlerini tamamlayamanın mağduriyetini yaşadıklarını dile getiren Laçin, sahadaki örgütlü çalışmalarından bahseden diğer kadınlardan etkilenerek yarım bıraktığı eğitimlerine devam edeceğini söyledi. Diğer seyyar satıcı eşi Ayfer Laçin ise yarım bıraktığı lise öğrenimini tamamlamak üzere açık liseye kaydolduğunu ve böylece hem kendisine hem eşine hem de çocuklarına daha faydalı olabileceğini ifade etti.

'DAYANIŞTIKÇA GÜÇLENECEĞİZ'

Toplantıya katılan Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ise kadınların dayanıştıkça güçleneceğini vurguladı. Elbeyoğlu, "Farklılıklar üzerinden değil, ortaklıklar üzerinden birleştirici siyaset yapılmalı. Kadınların empati kurabilme yetenekleri bir zayıflık ya da kusurun işareti değil, aksine diğerleriyle birlikte barış içinde ve onları kabullenerek yaşamayı olanaklı kılan bir ahlaksal yönelimin işaretidir" dedi.

'SİYASETTE OLMALIYIZ'

Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman da kadınların her alanda söz sahibi olması gerektiğini, çalışma hayatında artık kadın – erkek ayrımının kalktığını söyledi. Kadınların haklarını savunmaları için siyasette de etkin olmaları gerektiğini belirten Kahraman, "Hak ettiğimiz yeri almak için mücadele etmeliyiz. Muhtar olarak mahallemizde siyasi olarak bir şeyler yapmak isteyen, sosyal hayatta fikirleri olan ve üretici kadınlara her konuda yardıma hazırız. Muhtarlığımızın kapısı gece gündüz üretken kadınlara açık" diye konuştu.

'İŞ FİKRİ' KARARI

Toplantıda kadınların kendilerine ilişkin karar verme haklarını korumaya, emeklerinin karşılığını almaya ve kadınları kendi kendine yeten bir birey olarak bilinçlenmesinin önemi ve gerekliliği vurgulandı. Kadınlar toplantının sonunda kendi çevrelerinde mümkün olduğu kadar çok sayıda kadına

Kadın seyyarlar üretmek istiyor

Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadın seyyarlar üretmek istiyor - Son Dakika


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